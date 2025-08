Polizei Essen

POL-E: 13-Jähriger fährt mit Auto der Mutter von Wuppertal nach Essen und verursacht einen Unfall

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel:

Einem Autofahrer fiel am Donnerstagabend (31. Juli) ein Smart auf, der Verkehrsregeln grob missachtete. Er verständigte die Polizei und verfolgte den PKW durch die Innenstadt. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass es sich bei dem Fahrer um einen 13-jährigen Jungen handelte, der den PKW seiner Mutter fuhr.

Gegen 19:20 Uhr bemerkte ein VW-Fahrer in der Essener Innenstadt das auffällige Fahrverhalten eines vorausfahrenden Smarts. Als er in das Fahrzeug guckte, sah er ein Kind auf dem Fahrersitz. An der Kreuzung Viehofer Platz / Schützenbahn fuhr der Smart anschließend über eine rote Ampel und benutzte dabei die Busspur.

Der 24-jährige VW-Fahrer verständigte sofort die Polizei und folgte dem Fahrzeug. In der Goldschmidtstraße bog der Smart in eine Sackgasse ein. Der Verfolger konnte das Fahrzeug dort blockieren. Kurz darauf traf die Polizei ein. Der Fahrer des Smarts versuchte mit seinem PKW zu flüchten und fuhr dabei sowohl gegen das Fahrzeug des VW-Fahrers sowie ein geparktes Auto. Der 24-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Der Smart-Fahrer stieg aus und setzte seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch wenige Meter entfernt von den Einsatzkräften festgehalten werden. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer erst 13 Jahre alt ist und es sich um das Auto der Mutter handelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie ihn der Erziehungsberechtigten.

Auf Grund seines Alters ist der Junge strafunmündig, allerdings wird gegen seine Mutter ermittelt, ob sie dem 13-Jährigen den Smart überlassen hat. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell