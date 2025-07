Polizei Essen

POL-E: Essen: Rechtsextremistische Graffiti an Aussichtspunkt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg:

Am Mittwochmorgen (30. Juli) gegen 10:00 Uhr meldete eine Spaziergängerin eine Sachbeschädigung am Aussichtspunkt Hangetal. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sowohl die beiden Parkbänke als auch die Steinsäule und der Betonsockel mit rechtsextremistischen Graffiti in Form von Symbolen und Parolen beschädigt wurden.

Die Zeugin gab an, dass sich diese am Abend zuvor (29. Juli) noch nicht dort befunden hätten. Der Staatsschutz ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht Zeugen.

Wenn Sie in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen etwas Verdächtiges im Umfeld des Aussichtspunktes beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

