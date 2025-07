Polizei Essen

POL-E: Essen: E-Scooter-Fahrer leistet Widerstand nach Verkehrsverstoß

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Gestern Nachmittag (29. Juli) wollten Polizisten einen Mann auf einem E-Scooter kontrollieren. Der Mann widersetzte sich der Kontrolle und griff die Beamten an. Die Polizisten sowie der Essener verletzten sich leicht.

Gegen 16:50 Uhr fiel der Mann den Einsatzkräften auf, als er mit einem E-Scooter auf der Mittelstraße in Richtung Hans-Böckler-Straße fuhr. Das Versicherungskennzeichen des Scooters hatte nicht die aktuelle grüne Farbe, sondern war blau - ein Hinweis auf fehlenden Versicherungsschutz.

Während der Kontrolle wirkte der 26-Jährige nervös. Plötzlich rannte er einige Meter in Richtung Innenstadt davon. Einer der Polizisten konnte ihn festhalten und so die Flucht verhindern. Der Essener leistete erheblichen Widerstand. Unter anderem trat der 26-Jährige einen der Beamten mehrmals an den Kopf. Zur Unterstützung wurden weitere Einsatzkräfte gerufen.

Der 26-Jährige mit guineischer Staatsangehörigkeit wurde schließlich zur nahegelegenen Polizeiwache gebracht, um unter anderem seine Identität eindeutig festzustellen. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten und der 26-Jährige leicht verletzt.

Während des Widerstands fielen dem Mann rund 20 sogenannte "Bubbles" mit mutmaßlichem Kokain oder Heroin aus der Jackentasche. Zudem stellten die Beamten rund 700 Euro Bargeld sicher. Der Mann gab an, am selben Tag bereits Drogen konsumiert zu haben, weshalb ihm daraufhin eine Blutprobe zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit entnommen wurde. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. /ruh

