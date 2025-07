Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte holen reparierten PKW aus Werkstatt ab, ohne Rechnung zu begleichen - Fotofahndung

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Am 29. April dieses Jahres holten zwei unbekannte Männer ihren PKW aus einer Werkstatt an der Steeler Straße ab, ohne die Rechnung zu bezahlen. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach einem der Unbekannten.

Die beiden Männer brachten den PKW am 28. April mit einer stark beschädigten Frontscheibe in die Werkstatt. Am darauffolgenden Tag (29. April) wollten sie den reparierten Wagen wieder abholen. Unter einem Vorwand erbaten sie den Autoschlüssel und fuhren anschließend davon, ohne die Rechnung zu begleichen.

Einer der Tatverdächtigen wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit Bildern der Aufzeichnung fahndet die Polizei nun nach dem Unbekannten. Fotos und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/175979

Das ermittelnde KK 22 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten. /SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell