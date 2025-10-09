Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33 neu, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall führt zu insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden (08.10.2025)

Singen, B33 neu (ots)

Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch, am frühen Abend, auf der Bundesstraße 33 neu zwischen Beuren und der Anschlussstelle Steißlingen ereignet hat. Eine 30-Jährige war mit einem Skoda auf der rechten Spur in Richtung Singen unterwegs. Dabei erkannte sie einen vorausfahrenden VW Golf zu spät und prallte in das Heck des Wagens eines 39-Jährigen. Der Skoda war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

