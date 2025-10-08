Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Auto erfasst Pedelecfahrer (08.10.2025)

Engen (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Pedelecfahrer bei einem Unfall auf der Einmündung der Anselfinger Straße auf die Außer-Ort-Straße. Eine 42-Jährige bog mit einem Mitsubishi von der Anselfinger Straße kommend nach rechts auf die Außer-Ort-Straße ab und übersah dabei einen auf dem Radweg fahrenden 67-Jährigen mit einem Pedelec. Das Auto erfasste den Radler, der dadurch stürzte und sich verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je mehreren hundert Euro.

