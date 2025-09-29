FW Alpen: ausgelöste Brandmeldeanlage

Alpen (ots) - Einsatzstichwort: H2Y Meldebild: Person in Wohnung Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 01:44 Uhr Einsatzort: Burgstraße, Alpen Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen Eine Person war gestürzt und konnte sich nicht mehr selbstständig helfen. Mithilfe eines von Angehörigen bereitgestellten Schlüssels konnte die Wohnung schadensfrei geöffnet werden. Anschließend wurde die Person dem Rettungsdienst übergeben. Um die Person schonend durch das Treppenhaus zu ...

