FW Alpen: ausgelöste Brandmeldeanlage
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: BMA3
Meldebild: BMA-Alarm
Datum: 29.09.2025
Uhrzeit: 01:21 Uhr
Einsatzort: Bruckstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen
Ein technischer Defekt hat mehrere Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Einheiten Alpen und Veen alarmiert wurden. Zwei Trupps kontrollierte die Bereiche mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell