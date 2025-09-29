PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: ausgelöste Brandmeldeanlage

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: BMA3

Meldebild: BMA-Alarm

Datum: 29.09.2025

Uhrzeit: 01:21 Uhr

Einsatzort: Bruckstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Ein technischer Defekt hat mehrere Melder der Brandmeldeanlage ausgelöst, wodurch die Einheiten Alpen und Veen alarmiert wurden. Zwei Trupps kontrollierte die Bereiche mittels Wärmebildkamera. Hierbei gab es keine Feststellung.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

  • 28.09.2025 – 18:27

    FW Alpen: Person in Wohnung

    Alpen (ots) - Einsatzstichwort: H2Y Meldebild: Person in Wohnung Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 01:44 Uhr Einsatzort: Burgstraße, Alpen Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen Eine Person war gestürzt und konnte sich nicht mehr selbstständig helfen. Mithilfe eines von Angehörigen bereitgestellten Schlüssels konnte die Wohnung schadensfrei geöffnet werden. Anschließend wurde die Person dem Rettungsdienst übergeben. Um die Person schonend durch das Treppenhaus zu ...

    mehr
