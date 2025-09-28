Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Person in Wohnung

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2Y

Meldebild: Person in Wohnung

Datum: 27.09.2025

Uhrzeit: 01:44 Uhr

Einsatzort: Burgstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Eine Person war gestürzt und konnte sich nicht mehr selbstständig helfen. Mithilfe eines von Angehörigen bereitgestellten Schlüssels konnte die Wohnung schadensfrei geöffnet werden. Anschließend wurde die Person dem Rettungsdienst übergeben. Um die Person schonend durch das Treppenhaus zu transportieren, leistete die Feuerwehr Tragehilfe.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell