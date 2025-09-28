FW Alpen: Person in Wohnung
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2Y
Meldebild: Person in Wohnung
Datum: 27.09.2025
Uhrzeit: 01:44 Uhr
Einsatzort: Burgstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Eine Person war gestürzt und konnte sich nicht mehr selbstständig helfen. Mithilfe eines von Angehörigen bereitgestellten Schlüssels konnte die Wohnung schadensfrei geöffnet werden. Anschließend wurde die Person dem Rettungsdienst übergeben. Um die Person schonend durch das Treppenhaus zu transportieren, leistete die Feuerwehr Tragehilfe.
