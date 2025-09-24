Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Jugendfeuerwehr Xanten und Alpen erkunden den Wald

Alpen (ots)

Am vergangenen Samstag traf sich eine Gruppe der Jugendfeuerwehren Alpen und Xanten in der Leucht. Im Rahmen einer Schnitzel-Jagd ging es für den Nachwuchs mitten rein in den Wald. Dort mussten Fragen rund um den Wald sowie die heimische Tierwelt beantwortet werden. Natürlich gab es auch den klassischen Feuerwehrbezug. Hier wurden die Orientierung bei Einsätzen im Wald und die Aufgaben und Besonderheiten beispielsweise bei Wald- bzw. Vegetationsbrand Einsätzen besprochen.

Nach Rückkehr zum Gerätehaus in Alpen wurde dann der Mittag bei einer Bratwurst und kühlen Getränken gemeinsam abgerundet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell