FW Alpen: Pkw schleudert auf der Autobahn 57 umher und Zimmerbrand in einer anderen Stadt

Alpen (ots)

Zwei Alarme gab es am Freitagabend für die Feuerwehr Alpen. Zunächst war es auf der Autobahn 57 in Fahrtrichtung Niederlande gegen 17:01 Uhr zu einem Unfall gekommen. Dabei geriet ein Pkw ins Schleudern und touchierte mehrfach die Leitplanke sowie einen LKW.

Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Eine leicht verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Die Fahrbahn musste außerdem noch von Trümmerteilen bereinigt werden bevor die Einheit Alpen wieder einrücken konnte.

Etwas später folgte dann ein Brandeinsatz. Anrufer meldeten eine unklare Rauchentwicklung auf der Wallstraße.

Daraufhin wurden die Einheiten aus Alpen und Veen um 20:24 Uhr mit dem Stichwort "Brand 3 mit Menschenleben in Gefahr - Zimmerbrand" alarmiert.

Noch auf der Anfahrt konnten die Wehrleute jedoch ihre Einsatzfahrt abbrechen, da sich die Einsatzstelle in einer anderen, nicht benachbarten Stadt befand.

