FW Alpen: Igel aus misslicher Lage befreit

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: Tier in Not

Datum: 17.09.2025

Uhrzeit: 08:22 Uhr

Einsatzort: Flughafenweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Aufmerksame Passanten meldeten der Kreisleitstelle einen Igel, der in einem Zaun feststeckte. Die Einsatzkräfte der Einheit Alpen konnten den Igel mittels technischem Gerät befreien. Da das Tier sichtlich geschwächt war, wurde es zur weiteren Versorgung an einen Tierarzt übergeben. Bereits in der vergangenen Woche wurde die Alpener Feuerwehr zu einer Tierrettung alarmiert und konnte ein Eichhörnchen aus einer ebenfalls misslichen Lage befreien.

