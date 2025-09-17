FW Alpen: Igel aus misslicher Lage befreit
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2
Meldebild: Tier in Not
Datum: 17.09.2025
Uhrzeit: 08:22 Uhr
Einsatzort: Flughafenweg, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Aufmerksame Passanten meldeten der Kreisleitstelle einen Igel, der in einem Zaun feststeckte. Die Einsatzkräfte der Einheit Alpen konnten den Igel mittels technischem Gerät befreien. Da das Tier sichtlich geschwächt war, wurde es zur weiteren Versorgung an einen Tierarzt übergeben. Bereits in der vergangenen Woche wurde die Alpener Feuerwehr zu einer Tierrettung alarmiert und konnte ein Eichhörnchen aus einer ebenfalls misslichen Lage befreien.
