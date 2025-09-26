Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brennender Grünschnitt

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B1

Meldebild: Gelöschtes Feuer

Datum: 26.09.2025

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Einsatzort: Mühlenweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Am Mühlenweg kam es zum Brand von Grünschnitt und Ästen. Durch das schnelle Eingreifen anwesender Personen mit einem Wasserschlauch, konnte eine Ausdehnung des Feuers verhindert werden. Anschließend kontrollierte die Feuerwehr das Brandgut mit einer Wärmebildkamera und führte gezielte Nachlöscharbeiten durch.

