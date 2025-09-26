FW Alpen: Brennender Grünschnitt
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B1
Meldebild: Gelöschtes Feuer
Datum: 26.09.2025
Uhrzeit: 11:00 Uhr
Einsatzort: Mühlenweg, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Am Mühlenweg kam es zum Brand von Grünschnitt und Ästen. Durch das schnelle Eingreifen anwesender Personen mit einem Wasserschlauch, konnte eine Ausdehnung des Feuers verhindert werden. Anschließend kontrollierte die Feuerwehr das Brandgut mit einer Wärmebildkamera und führte gezielte Nachlöscharbeiten durch.
