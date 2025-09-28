FW Alpen: Jubiläumsfeier in der Einheit Alpen

Freiwillige Feuerwehr Alpen

Jubiläumsfeier in der Einheit Alpen

Alpen

Am Freitag, den 26.09.2025, gab es wieder einmal etwas an der Von-Dornik-Straße zu feiern. Fünf Kameraden der Einheit Alpen feierten ihr Dienstjubiläum.

Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Frank Coenen und der Einheitsführer Marco Giesen begrüßten die fünf Jubilare und ihre Partnerinnen. Um ihre Wertschätzung zu zeigen, waren neben etlichen Mitgliedern der Einsatz- und Ehrenabteilung auch die Ortsvorsteherin Petra Bockstegers, Ludger Funke als Leiter des Ordnungsamtes Alpen und Bürgermeister Thomas Ahls anwesend.

Insgesamt 165 Jahre stehen die fünf Jubilare bereits im Dienst der Feuerwehr. Timo Stürzebecher blickt auf 25 Jahre zurück. Markus Cremer, Heiko Denesch, Lars Frenk und Meico Rosendahl sind sogar schon seit 35 Jahren dabei. Zur Ehrung verlas Ludger Funke neben den Ehrenurkunden auch die Werdegänge der Jubilare, dankte ihnen nochmals für ihre bisherigen Dienste und stellte klar, dass ein solches Engagement den größten Respekt und Anerkennung verdient.

