POL-PDLU: Fahrradbox beschädigt
Böhl-Iggelheim (ots)
Unbekannte Täter beschädigten in einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum das Schloss einer Fahrradbox, die im Bereich des Bahnhofes Böhl-Iggelheim, Bahnhofstraße, abgestellt ist. Die Schadenshöhe dürfte bei circa 100 Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
