POL-PDLU: Fahrradbox beschädigt

Speyer (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es zu zwei Ladendiebstählen in einem Kaufhaus in der Innenstadt. Gegen 14:45 Uhr entwendete ein 25-Jähriger ein Parfum im Wert von 100 Euro. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass der 25-Jährige bereits zwei Tage zuvor ein Parfum im Wert von 150 Euro im gleichen Geschäft entwendet hatte. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Gegen 14:50 ...

