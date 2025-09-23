Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim - Trickdiebstahl

Heßheim (ots)

Am 22.09.2025, gegen 10:55 Uhr, bat ein unbekannter männlicher Täter, unter dem Vorwand, dass er Fußmatten verkaufe, um Einlass in das Wohnanwesen der 79-Jährigen in Heßheim. Der Täter führte einen Einkaufswagen mit Fußmatten mit sich. Daraufhin gewährte die Geschädigte dem Täter Einlass. Im Wohnanwesen selbst fragte er die Geschädigte nach einem Glas Wasser. Als sie in die Küche ging, entwendete der bislang unbekannte Täter die Handtasche der Geschädigten samt Bargeld und verließ das Wohnanwesen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

