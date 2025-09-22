Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schuhe aus Hof geklaut - Zwei Frauen festgenommen

Mutterstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag (21.09.2025) konnten zwei Frauen im Alter von 30 Jahren dabei beobachtet werden, wie diese Schuhe aus dem Hof eines Anwesens im Medardusring geklaut haben. Der Bewohner des Anwesens nahm die Verfolgung der Tatverdächtigen auf und verständigte die Polizei. Durch die Mitteilung des Bewohners konnte die Polizei wenig später die beiden Frauen feststellen und kontrollieren. Im Verlauf der Kontrolle gaben die 30-Jährigen die Tat zu. Da beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzen, mussten dies eine Sicherheitsleistung in Höhe eines vierstelligen Betrages hinterlegen.

