Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Austritt von Chlorgas ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Griesheim (ots)

Am Dienstag (5.8.) informierte gegen 20.30 Uhr eine Anwohnerin die Leitstelle der Polizei über einen akustischen Alarm in einem Hallenbad in der Georg-Büchner-Straße. Die Einsatzkräfte fuhren schnell zur Örtlichkeit und stellten gemeinsam mit einem Verantwortlichen für das Schwimmbad in einem gesicherten Raum für Gasflaschen einen möglichen Austritt von Chlorgas fest. Trotz des zügigen Eintreffens der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnte durch diese kein Austritt mehr nachgewiesen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht die Möglichkeit, dass eine Gasflasche ein Leck aufwies und durch die aktivierte Sprinkleranlage das Gas in der Luft in kurzer Zeit bekämpft wurde. Bei dem Austritt wurde niemand verletzt. Eine Gefahr für Personen außerhalb des Hallenbads bestand nicht. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache dauern an.

