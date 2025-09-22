PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Herd angelassen - Brand verursacht

Limburgerhof (ots)

Am Sonntagmorgen (21.09.2025) gegen 10:00 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Von-Denis-Straße aus. Das Feuer konnte schließlich gelöscht werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Die Hintergründe zur Brandursache müssen noch geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

