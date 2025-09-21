PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 19.09.2025 auf den 20.09.2025 wurden in der Frankenstraße in Frankenthal mehrere Fahrzeuge von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Dem Schadensbild nach zu urteilen erfolgten die Beschädigungen vermutlich durch einen spitzen Gegenstand. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Weiterhin bittet die Polizei um mögliche Hinweise.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

