Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Erneut GPS Geräte entwendet - Hinweise gesucht

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21.09.2025) gelangten bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes im Bereich "Am Maurerweg" und entwendeten aus drei Fahrzeugen die GPS-Module. Weitere Fahrzeuge wurden aufgebrochen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 35.000EUR. Konkrete Hinweise zu den Tätern liegen bislang keine vor. Die Vermutung besteht, dass es einen Zusammenhang zu vergleichbaren Taten in der jüngsten Vergangenheit gibt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 062325-495-0
E-Mail: pisschifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

