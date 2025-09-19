PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallbeteiligter flüchtet

Schifferstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin kam es am Donnerstagmorgen in der Jakobsgasse. Beim Abbiegen übersah ein bisher unbekannter E-Scooter-Fahrer die Fußgängerin und stieß mit dieser zusammen. Die 55-jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß (eher größer), schmal, dunkler Teint, kurze schwarze Haare und sprach gutes Deutsch mit leichtem Akzent. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

