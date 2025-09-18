Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - PKW fährt Gegen Gebäude

Dudenhofen (ots)

Am Mittwochmittag, gegen 12:50 Uhr, fuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer von einem Parkplatz eines Supermarktes auf die Speyerer Straße. Aufgrund eines plötzlich auftretenden medizinischen Problems verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine Bordsteinerhöhung einer Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite, kollidierte mit einer Hauswand und einer Straßenlaterne und blieb schließlich vor einer Einfahrt stehen. Der Mann konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geholt und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt werden. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann schließlich in ein Krankenhaus verbracht. Hinweise auf Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln ergaben sich bei dem PKW-Fahrer nicht. Am PKW entstand Totalschaden. Das Ausmaß des Schadens und die Höhe der Schadenssumme am Haus sind noch nicht bekannt. Durch umherfliegende Splitter, wurden zwei PKW eines angrenzenden Autohändlers leicht beschädigt, der Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe.

