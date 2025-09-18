PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Mittwochmittag im Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei einer Kontrolle eines Autos im Lettenhorst konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht versichert ist. Hier wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen. Neben diesem Verstoß konnten zudem mehrere Mängel an Fahrzeugen festgestellt werden. Insgesamt zeigte sich die Polizei zufrieden mit dem Ergebnis der Kontrollen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 17.09.2025 – 11:46

    POL-PDLU: Verletzt nach Auffahrunfall

    Limburgerhof (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagmittag gegen 11:30 Uhr auf der K14. Eine 37-jährige Autofahrerin musste an einem Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein dahinterfahrender 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Limburgerhof zu spät und fuhr der 37-jährigen von hinten auf. Durch den Aufprall erlitt die 37-jährige leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ...

  • 17.09.2025 – 11:45

    POL-PDLU: Schlägerei am frühen Morgen

    Limburgerhof (ots) - Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr in der Neuhofener Straße. Auslöser für den zunächst verbalen Streit zwischen zwei 42-jährigen Männern war wohl eine private Angelegenheit. Ein Beteiligter nutzte die zufällige Begegnung mit seinem Kontrahenten, um diesen darauf anzusprechen. Hieraus entwickelte sich dann ein Handgemenge, unter anderem mit Schlägen ...

  • 17.09.2025 – 10:37

    POL-PDLU: Frankenthal - Taschendiebstahl in der Buchhandlung

    Frankenthal (ots) - Am 16.09.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Rathausplatz in 67227 Frankenthal zu einem Taschendiebstahl. Die Täterin entwendete über Tausend Euro und ist bislang unbekannt. Die 74-Jährige Geschädigte aus Santa Catarina (Brasilien) befand sich im Urlaub in der Stadt Frankenthal und besuchte die Thalia-Buchhandlung an der oben genannten ...

