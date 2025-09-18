Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Mittwochmittag im Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei einer Kontrolle eines Autos im Lettenhorst konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht versichert ist. Hier wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen. Neben diesem Verstoß konnten zudem mehrere Mängel an Fahrzeugen festgestellt werden. Insgesamt zeigte sich die Polizei zufrieden mit dem Ergebnis der Kontrollen.

