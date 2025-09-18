Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tötung und Diebstahl von Schafen

Maxdorf (ots)

Am Morgen des 15.09.2025 meldete die betroffene Halterin einer Schafsherde in Maxdorf, dass in der vorherigen Nacht mindestens ein unbefugter Mann auf ihrer umzäunten Weide gewesen ist, welcher gemäß ihrer ersten Sichtung der Videoüberwachung die Schafsherde mehrfach hin- und hertrieb. Vor Ort angekommen, stellte sie zwei tote Schafe fest, die äußerlich jedoch keine offenkundigen Verletzungen hatten. Im Nachgang meldete die Geschädigte zudem, dass ein drittes Tier fehlen würde. Weiteres ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Können Sie Hinweise zum Vorfall geben? Diese können telefonisch, per E-Mail oder persönlich an die Polizeiwache Maxdorf erfolgen.

