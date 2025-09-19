PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Frankenthal (ots)

Am 18.09.2025, gegen 09:10 Uhr, kam es auf der L453 in 67227 Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt. Die Person die den LKW fuhr, sowie das Kennzeichen des LKW sind aktuell unbekannt. Die 31-Jährige PKW-Fahrerin befuhr den Nordring (L453) in Fahrtrichtung Beindersheimer Straße. Neben ihr befuhr ein LKW die Fahrbahn in gleicher Richtung. Bei eine Fahrspurwechsel des LKW wurde die 31-Jährige von der Fahrbahn gedrängt. Sie versuchte auszuweichen und kollidierte schlussendlich mit der Leitplanke. Die Person welche den LKW fuhr hielte an der Unfallörtlichkeit nicht an. Die 31-Jährige Frau wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden am PKW beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Aktuell sucht die Polizei nach weiteren Zeugen und der Person die den LKW fuhr.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-3205
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

