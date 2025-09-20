Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In den frühen Morgenstunden, des 20.09.2025, gegen 04:00Uhr, wurde durch den Eigentümer der TiF-Tanzschule, im Neumayerring in Frankenthal, ein Einbruch gemeldet. Über die Videoüberwachung sei im Inneren des Gebäudes eine männliche, unberechtigte Person zu sehen. Durch Funkstreifen hiesiger und benachbarter Dienststellen wurde die Tanzschule umstellt und mit einem Diensthund begangen. Der Tatverdächtige konnte mit erhobenen Händen, widerstandslos, fest- und in Gewahrsam genommen werden.

