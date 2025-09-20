PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mechtersheim - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mechtersheim (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025 kam es gegen 14:30 Uhr in der Speyerer Straße in Mechtersheim zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Der 18-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die K25 / Speyerer Straße in Richtung Heiligenstein. Ein 31-jähriger Fahrer eines PKW befuhr zur selben Zeit die K25 in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zur Robert-Koch-Straße ordnete sich der PKW Fahrer zum Linksabbiegen ein. Vermutlich überrascht aufgrund des angekündigten Abbiegevorganges, verlor der Leichtkraftradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad, kam zu Sturz und zog sich hierbei Prellungen und Abschürfungen zu. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden. Zudem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Zu einem Kontakt mit dem PKW kam es nicht. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 11:48

    POL-PDLU: Unfallbeteiligter flüchtet

    Schifferstadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin kam es am Donnerstagmorgen in der Jakobsgasse. Beim Abbiegen übersah ein bisher unbekannter E-Scooter-Fahrer die Fußgängerin und stieß mit dieser zusammen. Die 55-jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 09:56

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

    Frankenthal (ots) - Am 18.09.2025, gegen 09:10 Uhr, kam es auf der L453 in 67227 Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt. Die Person die den LKW fuhr, sowie das Kennzeichen des LKW sind aktuell unbekannt. Die 31-Jährige PKW-Fahrerin befuhr den Nordring (L453) in Fahrtrichtung Beindersheimer ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 15:18

    POL-PDLU: Tötung und Diebstahl von Schafen

    Maxdorf (ots) - Am Morgen des 15.09.2025 meldete die betroffene Halterin einer Schafsherde in Lambsheim, dass in der vorherigen Nacht mindestens ein unbefugter Mann auf ihrer umzäunten Weide gewesen ist, welcher gemäß ihrer ersten Sichtung der Videoüberwachung die Schafsherde mehrfach hin- und hertrieb. Vor Ort angekommen, stellte sie zwei tote Schafe fest, die äußerlich jedoch keine offenkundigen Verletzungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren