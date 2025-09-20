Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mechtersheim - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mechtersheim (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025 kam es gegen 14:30 Uhr in der Speyerer Straße in Mechtersheim zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Der 18-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die K25 / Speyerer Straße in Richtung Heiligenstein. Ein 31-jähriger Fahrer eines PKW befuhr zur selben Zeit die K25 in entgegengesetzter Richtung. An der Einmündung zur Robert-Koch-Straße ordnete sich der PKW Fahrer zum Linksabbiegen ein. Vermutlich überrascht aufgrund des angekündigten Abbiegevorganges, verlor der Leichtkraftradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad, kam zu Sturz und zog sich hierbei Prellungen und Abschürfungen zu. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden. Zudem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Zu einem Kontakt mit dem PKW kam es nicht. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde zur weiteren Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell