Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Straßendiebstahl

Speyer (ots)

Am Samstagabend gegen 20 Uhr kam es in der Nähe des Königsplatzes zu einem Diebstahl. Drei bislang unbekannte Jugendliche entwendeten einem 20-jähirgen Mann sowohl sein Fahrrad als auch einen Adidas-Rucksack. Die Täter werden auf ein Alter zwischen 17 und 20 Jahren geschätzt. Ein männlicher Täter soll seine Haare zu einem Zopf geflochten haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung setzen. Alternativ werden Hinweise unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

