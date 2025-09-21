PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizeieinsatz aufgrund betrunkenem LKW-Fahrer

Speyer (ots)

In der Nacht zum Sonntag musste die Polizei zu einem renitenten Berufskraftfahrer ausrücken. Der 28-jährige Mann verbrachte seine Pause auf einem Autobahnparkplatz bei Speyer. Aufgrund seiner augenscheinlichen Alkoholisierung stürzte der Mann zunächst aus dem Führerhaus seines LKW zu Boden und musste medizinisch versorgt werden. Dennoch wollte der Mann anschließend seine Fahrt fortsetzen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde zur Verhinderung von Gefahren für den Straßenverkehr sichergestellt.

Die Polizei warnt: Wer alkoholisiert am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet sich und andere. Nutzen Sie im Zweifelsfall lieber öffentliche Verkehrsmittel oder lassen Sie sich abholen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

  • 21.09.2025 – 11:38

    POL-PDLU: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

    Frankenthal (ots) - Im Zeitraum vom 19.09.2025 auf den 20.09.2025 wurden in der Frankenstraße in Frankenthal mehrere Fahrzeuge von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Dem Schadensbild nach zu urteilen erfolgten die Beschädigungen vermutlich durch einen spitzen Gegenstand. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Weiterhin bittet die Polizei um mögliche Hinweise. ...

  • 21.09.2025 – 11:33

    POL-PDLU: Betrug

    Frankenthal (ots) - Zwischen dem 01.09.2025 und dem 20.09.2025 wurde ein 57-jähriger Mann Opfer eines Betruges. Der Mann lernte im genannten Zeitraum über die Plattform "Facebook" eine Frau kennen. Während des Kontaktes erhielt er eine E-Mail mit verschiedenen Geldforderungen, um diese Frau für einen Einsatz im Ausland zu bezahlen. Nach Bezahlung könne die Frau den Geschädigten in Zukunft besuchen kommen. Es entstand eine Schadenshöhe von circa 12.400EUR. Solches ...

  • 21.09.2025 – 06:48

    POL-PDLU: Erneut GPS Geräte entwendet - Hinweise gesucht

    Schifferstadt (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21.09.2025) gelangten bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes im Bereich "Am Maurerweg" und entwendeten aus drei Fahrzeugen die GPS-Module. Weitere Fahrzeuge wurden aufgebrochen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 35.000EUR. Konkrete Hinweise zu den Tätern liegen bislang keine vor. Die Vermutung besteht, ...

