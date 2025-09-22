Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - PKW unter BTM-Einfluss gefahren - Zeugen

Geschädigte gesucht

Speyer (ots)

Am Sonntagmittag, gegen halb eins, wurde ein PKW mit unsicherer Fahrweise im Stadtzentrum gemeldet. In der Weisgerberstraße wurde das Fahrzeug durch eine Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden bei dem 35-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt, weshalb ihm später auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Polizei bittet Zeugen und Personen, welche eventuell durch die Fahrweise des silber / grauen Peugeot 2008 gefährdet worden sind, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell