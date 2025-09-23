PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstähle in der Innenstadt

Speyer (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es zu zwei Ladendiebstählen in einem Kaufhaus in der Innenstadt.

Gegen 14:45 Uhr entwendete ein 25-Jähriger ein Parfum im Wert von 100 Euro. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass der 25-Jährige bereits zwei Tage zuvor ein Parfum im Wert von 150 Euro im gleichen Geschäft entwendet hatte. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Gegen 14:50 Uhr entwendete ein 11-Jähriger ein Parfum im Wert von 85 Euro, übergab dieses Freunden und begab sich erneut in das Kaufhaus. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde das Kind dem Vater übergeben. Das Parfum wurde im Nahbereich bei den Freunden sichergestellt und wieder an Mitarbeiter des Kaufhauses ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

