POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht an der Einmündung Breitlenring/Friedhofstraße - rotes Auto nimmt Radlader die Vorfahrt - 55-Jähriger leicht verletzt (08.1.02025)

Öhningen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Einmündung des Breitlenring auf die Friedhofstraße eine Unfallflucht ereignet. Im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Radlader auf dem Breitlenring in Richtung Friedhofstraße. An der Einmündung nahm ihm ein von links kommender Unbekannter mit einem roten Auto die Vorfahrt, so dass der 55-Jähriger stark bremsen musste. Infolge dessen schlug er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich dabei. Er musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes einfach fort.

Zeugen der Unfallflucht, die Hinweise auf den roten Wagen und den unbekannten männlichen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07735 97100 beim Polizeiposten Gaienhofen zu melden.

