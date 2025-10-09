Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Goethestraße/Stabelstraße - insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden (08.10.2025)

Stockach (ots)

Weil er die Vorfahrt missachtet hat, hat ein Autofahrer am Mittwochabend auf der Kreuzung Goethestraße/Stabelstraße einen Unfall verursacht. Der 54-jährige Volvofahrer querte die Kreuzung auf der Goethestraße und kollidierte dabei mit einem auf der Stabelstraße von links kommenden , vorfahrtsberechtigten Renault Clio einer 22-Jährigen. Beide nicht mehr fahrbereiten Autos mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Schaden am Volvo dürfte bei etwa 8.000 Euro liegen, den am Clio schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.

