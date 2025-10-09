Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autofahrerin übersieht E-Scooter - 14-Jähriger leicht verletzt (08.10.2025)

Singen (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Jugendlicher auf einem E-Scooter, der am Mittwochnachmittag mit einem Auto zusammengestoßen ist. Ein 14-Jähriger fuhr in Begleitung eines 16-Jährigen gemeinsam auf einem E-Scooter auf dem Gehweg der Freiheitstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Thurgauer Straße fuhren die beiden den abgesenkten Bordstein hinab und kollidierten mit einem VW Golf einer 20-Jährigen, die von der Thurgauer Straße auf die Freiheitstraße abbog und den Scooter übersah. Der 14-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes und kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Mitfahrer blieb unverletzt. Am Golf entstand durch die Kollision geringer Blechschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell