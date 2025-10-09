POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autofahrerin übersieht E-Scooter - 14-Jähriger leicht verletzt (08.10.2025)
Singen (ots)
Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Jugendlicher auf einem E-Scooter, der am Mittwochnachmittag mit einem Auto zusammengestoßen ist. Ein 14-Jähriger fuhr in Begleitung eines 16-Jährigen gemeinsam auf einem E-Scooter auf dem Gehweg der Freiheitstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Thurgauer Straße fuhren die beiden den abgesenkten Bordstein hinab und kollidierten mit einem VW Golf einer 20-Jährigen, die von der Thurgauer Straße auf die Freiheitstraße abbog und den Scooter übersah. Der 14-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes und kam zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Mitfahrer blieb unverletzt. Am Golf entstand durch die Kollision geringer Blechschaden.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell