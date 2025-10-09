PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, K5931, Lkr. Tuttlingen) Von Fahrbahn abgekommen und in Leitplanke geprallt - rund 10.000 Euro Blechschaden (08.10.2025)

Emmingen-Liptingen, K5931 (ots)

Rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Kreisstraße 5931 zwischen Emmingen und Liptingen ereignet hat. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer kam mit seinem Wagen gegen 22.30 Uhr nach rechts von der Straße ab und prallte in die Leitplanke. Dabei verletzte er sich leicht und musste durch die Besatzung des Rettungsdienstes vor Ort behandelt werden. An der Schutzplanke entstand durch die Kollision geringer Schaden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

