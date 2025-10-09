POL-KN: (Emmingen-Liptingen, K5931, Lkr. Tuttlingen) Von Fahrbahn abgekommen und in Leitplanke geprallt - rund 10.000 Euro Blechschaden (08.10.2025)
Emmingen-Liptingen, K5931 (ots)
Rund 10.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der Kreisstraße 5931 zwischen Emmingen und Liptingen ereignet hat. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer kam mit seinem Wagen gegen 22.30 Uhr nach rechts von der Straße ab und prallte in die Leitplanke. Dabei verletzte er sich leicht und musste durch die Besatzung des Rettungsdienstes vor Ort behandelt werden. An der Schutzplanke entstand durch die Kollision geringer Schaden.
