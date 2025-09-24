Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Landeseinsatzübung der Thüringer Polizei in der JVA Tonna

Erfurt (ots)

In der Nacht vom 24. auf den 25. September 2025 führt die Landespolizeidirektion gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Thüringen und der Justizvollzugsanstalt Tonna die diesjährige Landeseinsatzübung durch. Die Übung startet um 20:00 Uhr.

Ziel der Übung ist es, die Zusammenarbeit verschiedener Organisationseinheiten innerhalb der Thüringer Polizei unter möglichst realitätsnahen Bedingungen zu trainieren und weiter zu stärken. An der Übung beteiligt sind zahlreiche Einsatzkräfte aus unterschiedlichen Organisationsbereichen der Thüringer Polizei sowie die JVA Tonna.

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz des laufenden JVA-Betriebs sind in diesem Jahr keine Übungsdurchgänge oder Besichtigungsmöglichkeiten für Medienvertreter vorgesehen. Der Blick in und der Zugang zur JVA ist ausschließlich den Bediensteten sowie den übenden Einsatzkräften vorbehalten.

Auch die Pressestellen der Thüringer Polizei sind in die Übung eingebunden. Dementsprechend stehen sie während der laufenden Übung nicht für Anfragen zur Verfügung.

Für pressebezogene Rückfragen ist der Pressesprecher der LPI Erfurt vor Ort im Einsatz. Herr Schlee ist durch eine Warnweste mit der Aufschrift "Pressestelle Polizei" erkennbar und über folgende Rufnummer erreichbar: 0152/03284284.

Für Rückfragen im Nachgang der Übung stehen Ihnen die bekannten Pressestellen der Thüringer Polizei (LPD und TLKA), der JVA und der Staatsanwaltschaft zur Verfügung.

