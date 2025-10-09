Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Landkreis Rottweil) 64 Prozent Überladen (06.10.2025)

Deißlingen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil am Montag, gegen 15 Uhr, einen Kleintransporter gestoppt, der sein Gewicht um 64 Prozent überschritten hatte. Bereits das äußere Erscheinungsbild des Mercedes ließ vermuten, dass es der 38-jährige Fahrer bei der Beladung nicht sehr genau nahm. 2,2 Tonnen Lebensmittel hatte er zu viel in seinen Kleintransporter geladen. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten ihm, bis ein zweiter Lastwagen zum Umladen eintraf.

