Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Sachbeschädigung auf der Kameralstraße (08.10.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Zu einem beschädigten VW ist es am Mittwoch, gegen 11:45 Uhr auf der Kameralstraße gekommen. Ein Unbekannter kratzte mit einem spitzen Gegenstand an der linken Seite des schwarzen Autos entlang und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Oberndorf sucht, unter der Nummer 07423 / 81010, nach Zeugen die Hinweise geben können.

