Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 18.05.2025

Heinsberg (ots)

Verkehrsunfälle

Hückelhoven - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Samstag, den 17.05.2025, um 16.30 Uhr ereignete sich auf der Haagstraße in Hückelhoven ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Hierbei befuhr ein Pkw die Haagstraße in Fahrtrichtung Jülicher Straße. An der Einmündung zur Jülicher Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer, welcher mit seinem Pedelec die Jülicher Straße auf dem dortigen Radweg befuhr. Durch die Kollision entstand an dem Pkw und dem Pedelec jeweils ein Sachschaden. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Sonstiges

Selfkant-Stein - Brand eines Wohnhauses

Am Samstag, den 17.05.2025, um 11.30 Uhr ereignete sich auf der Straße Auf dem Stein in Selfkant-Stein ein Brand in einem freistehenden Wohnhaus. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das Gebäude wurde durch den Vollbrand nahezu vollständig zerstört und ist nicht mehr bewohnbar. Personenschaden entstand nicht. Die Straße Auf dem Stein musste für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen.

