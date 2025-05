Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 17.05.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz - Schwerer Diebstahl eines E-Scooters

Unbekannte Täter entwendeten am Freitag, den 16.05.2025, in der Zeit von 13.25 bis 13.52 Uhr einen grauen E-Scooter, welcher auf dem Dr.-Josef-Hahn-Platz in Erkelenz abgestellt war. Das Fahrzeug war mit einem Kettenschloss an einem Geländer gesichert.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das KK Erkelenz der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Verkehrsunfälle

Übach-Palenberg - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Freitag, den 16.05.2025, um 21.20 Uhr ereignete sich auf dem Südring in Übach-Palenberg ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Fahrradfahrer verletzt wurde.

Der Fahrradfahrer befuhr den Südring in Richtung Mittelstraße und wollte hierbei an einem rechtsseitig geparkten Pkw vorbeifahren. Dabei blieb das Fahrrad am linken Außenspiegel des Pkw hängen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß entstand sowohl an dem Fahrrad, als auch an dem geparkten Pkw ein Sachschaden. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell