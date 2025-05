POL-HS: Handwerkerfahrzeug gewaltsam geöffnet

Übach-Palenberg-Holthausen (ots) - Am Dienstagnachmittag (13. Mai) kam es in der Werkstraße zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 59 Jahre alter Mann war gegen 14.40 Uhr nach ersten Ermittlungen bei der Ausführung von Dacharbeiten aus bislang ungeklärter Ursache von einem mobilen Aufzug zirka acht Meter in die Tiefe gestürzt und hatte sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er wurde zur weiteren ...

