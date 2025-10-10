Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunken Unfall verursacht - Mann mit über zwei Promille unterwegs (09.10.2025)

Konstanz (ots)

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung hat ein Autofahrer am Donnerstagabend auf der Bücklestraße einen Unfall verursacht. Gegen 20.30 Uhr fuhr der 31-Jährige mit einem Mercedes Vito in Richtung Oberlohnstraße. Plötzlich bremste er abrupt, hielt an, blinkte links und setzte schließlich mit nicht unerheblicher Geschwindigkeit zurück, wobei er auf einen hinter ihm haltenden BMW einer 24-Jährigen prallte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 31-Jährige mit über zwei Promille nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Den verursachten Schaden schätzte die Polizei auf mehrere tausend Euro.

