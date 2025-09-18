Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gleisarbeiter von Zug erfasst

Geislingen a. d. Steige (ots)

Ein 44-jähriger Gleisarbeiter wurde am Mittwochmittag (17.09.2025) bei Geislingen an der Steige von einem Regionalexpress erfasst und schwer verletzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielt sich der deutsche Staatsangehörige gegen 14:50 Uhr zwischen den Bahnhöfen Geislingen und Amstetten im Rahmen seiner Tätigkeit im Gleisbereich auf. Der Triebfahrzeugführer eines in Richtung Friedrichshafen fahrenden Regionalexpress erkannte den 44-Jährigen im Gleisbereich und leitete offenbar eine Schnellbremsung ein. Dennoch wurde der Gleisarbeiter durch den Zug erfasst. Der Mann wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde der Mann schwer verletzt, er schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste die Bahnstrecke zwischen Geislingen und Amstetten bis 18:31 Uhr für den Zugverkehr gesperrt werden.

Während des Einsatzes des Rettungshubschraubers wurde zudem die Bundesstraße B10 von 15:18 Uhr bis 16:22 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell