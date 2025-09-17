Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 46-Jähriger geht Mitreisende an

Stuttgart (ots)

Gleich mehrere Straftaten beging ein 46-Jähriger am Dienstagnachmittag (16.09.2025) in einem Fernverkehrszug zwischen München und Stuttgart.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen 16:00 Uhr einen ICE auf der Strecke von München nach Stuttgart. Im Laufe der Fahrt trat der Mann offenbar nach einer 46-jährigen Mitreisenden mit deutscher Staatsangehörigkeit. Hierbei soll er die Frau am Oberschenkel getroffen haben. Zudem spuckte der Tatverdächtige mutmaßlich nach einem 26-Jährigen, der in der Sitzreihe vor ihm saß. Auch soll der 46-Jährige den deutschen Staatsangehörigen beleidigt haben. Eine im Zug befindliche Polizeibeamtin der bayerischen Landespolizei wurde auf den Sachverhalt aufmerksam und konnte den Tatverdächtigen beruhigen. Am Hauptbahnhof Stuttgart wurde der Mann an eine Streife der Bundespolizei übergeben.

Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, wurde eingeleitet.

