Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Mann im Zug angegriffen

Besigheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13.09.2025) wurde ein 49-Jähriger in einer Regionalbahn von mehreren Unbekannten körperlich angegangen.

Gegen 00:15 Uhr nutzte der geschädigte deutsche Staatsangehörige einen Regionalzug von Reutlingen nach Heilbronn. Auf Höhe des Bahnhofs Besigheim forderte der Geschädigte mutmaßlich drei Mitreisende auf, das Rauchen im Zug zu unterlassen. Diese sollen daraufhin gemeinschaftlich auf den 49-Jährigen eingeschlagen und diesen leicht im Gesicht verletzt haben. Nach dem bisherigen Kenntnisstand sollen die unbekannten Tatverdächtigen den Zug am Bahnhof Kirchheim verlassen haben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 870351020).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell