Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gegen den Kopf getreten

Ulm (ots)

Im Rahmen einer Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Ulm trat ein 29-Jähriger einem Reisenden am Freitagabend (12.09.2025) gegen den Kopf.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es gegen 21:20 Uhr am Bahnsteig 1 des Hauptbahnhofs Ulm zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Tatverdächtigen und dem 47-jährigen tschechischen Geschädigten. Hierbei soll der 47-Jährige den Tatverdächtigen offenbar gefilmt haben. Im weiteren Verlauf stürzte der Geschädigte mutmaßlich ohne fremde Einwirkung und blieb kurzzeitig auf dem Boden liegen. In dieser Situation soll der deutsche Tatverdächtige dem tschechischen Staatsangehörigen mutmaßlich mit dem beschuhten Fuß gegen den Kopf und den Oberkörper getreten haben. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Soldat der Bundeswehr leistete dem Geschädigten, welcher offenbar das Bewusstsein verlor, Erste Hilfe.

Der 29-Jährige wurde durch eintreffende Beamte der Bundespolizei vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

