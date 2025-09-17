Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann leistet Widerstand gegen Einsatzkräfte

Stuttgart (ots)

Ein 38-Jähriger beleidigte am Dienstag (16.09.2025) am Hauptbahnhof Stuttgart zunächst den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn. Im weiteren Verlauf leistete der Mann Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Gegen 16:40 Uhr wurde ein 25-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn auf den tatverdächtigen deutschen Staatsangehörigen aufmerksam, da dieser offenbar Reisende ansprach und Gegenstände verkaufen wollte. Während der Klärung des Sachverhalts soll der 38-Jährige den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beleidigt und sich verbal aggressiv verhalten haben. Der rumänische Staatsangehörige informierte daraufhin die Bundespolizei über den Sachverhalt. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der Tatverdächtige unkooperativ und verweigerte die Herausgabe seines Ausweises. Zudem beleidigte er die Beamten. Aufgrund seines Verhaltens musste der 38-Jährige gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden. Hierbei leistete er aktiven Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Aufgrund seines Zustands wurde der Mann in eine Klinik verbracht. Zudem ermittelt die Bundespolizei, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gegen den mit 1,4 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell