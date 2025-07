POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Umspannungswerk

Kreis Wesel (ots) - Am Mittwoch und Donnerstag verübten Unbekannte vier Betrugsdelikte in Moers und Neukirchen-Vluyn. Am Donnerstag erhielt ein 85-jähriger Moerser einen anonymen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass jemand seine angeblich defekte EC-Karte abholt. Um 13.30 Uhr übergab der Senior die Karte an der Lintforter Straße an einen Unbekannten. Dieser ist ...

