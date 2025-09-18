Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frau sexuell belästigt: Couragierter Reisender gesucht

Backnang / Waiblingen (ots)

Am späten Mittwochabend (17.09.2025) wurde eine Frau am Bahnhof Backnang von einem 49-Jährigen sexuell belästigt. Ein unbekannter Reisender wurde auf die Situation aufmerksam und stellte sich zwischen den Tatverdächtigen und die Geschädigte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich die 18-jährige Geschädigte gegen 23:00 Uhr am Bahnhof Backnang auf. Hier wurde die Frau von einem 49-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen, mutmaßlich gegen ihren Willen, am Oberschenkel und im Intimbereich berührt. Auch soll der Tatverdächtige die deutsche Staatsangehörige beleidigt und mit Parfum besprüht haben. Ein bislang unbekannter Zeuge wurde auf den Sachverhalt aufmerksam und stellte sich offenbar zwischen den 49-Jährigen und die Geschädigte. Alle Personen bestiegen kurz darauf einen Regionalexpress in Richtung Waiblingen. Dort konnte der Tatverdächtige durch informierte Streifen der Landes- und Bundespolizei angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung und der sexuellen Belästigung gegen den pakistanischen Staatsangehörigen.

Der couragierte Reisende wird gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 55049-1020).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell