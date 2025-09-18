PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Frau sexuell belästigt: Couragierter Reisender gesucht

Backnang / Waiblingen (ots)

Am späten Mittwochabend (17.09.2025) wurde eine Frau am Bahnhof Backnang von einem 49-Jährigen sexuell belästigt. Ein unbekannter Reisender wurde auf die Situation aufmerksam und stellte sich zwischen den Tatverdächtigen und die Geschädigte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich die 18-jährige Geschädigte gegen 23:00 Uhr am Bahnhof Backnang auf. Hier wurde die Frau von einem 49-jährigen pakistanischen Staatsangehörigen, mutmaßlich gegen ihren Willen, am Oberschenkel und im Intimbereich berührt. Auch soll der Tatverdächtige die deutsche Staatsangehörige beleidigt und mit Parfum besprüht haben. Ein bislang unbekannter Zeuge wurde auf den Sachverhalt aufmerksam und stellte sich offenbar zwischen den 49-Jährigen und die Geschädigte. Alle Personen bestiegen kurz darauf einen Regionalexpress in Richtung Waiblingen. Dort konnte der Tatverdächtige durch informierte Streifen der Landes- und Bundespolizei angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung und der sexuellen Belästigung gegen den pakistanischen Staatsangehörigen.

Der couragierte Reisende wird gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711 / 55049-1020).

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 11:43

    BPOLI S: Mann leistet Widerstand gegen Einsatzkräfte

    Stuttgart (ots) - Ein 38-Jähriger beleidigte am Dienstag (16.09.2025) am Hauptbahnhof Stuttgart zunächst den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn. Im weiteren Verlauf leistete der Mann Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen 16:40 Uhr wurde ein 25-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn auf den tatverdächtigen deutschen Staatsangehörigen aufmerksam, da dieser offenbar Reisende ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:40

    BPOLI S: 46-Jähriger geht Mitreisende an

    Stuttgart (ots) - Gleich mehrere Straftaten beging ein 46-Jähriger am Dienstagnachmittag (16.09.2025) in einem Fernverkehrszug zwischen München und Stuttgart. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzte der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit gegen 16:00 Uhr einen ICE auf der Strecke von München nach Stuttgart. Im Laufe der Fahrt trat der Mann offenbar nach einer 46-jährigen Mitreisenden mit ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 15:35

    BPOLI S: Zeugen gesucht: Mann im Zug angegriffen

    Besigheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (13.09.2025) wurde ein 49-Jähriger in einer Regionalbahn von mehreren Unbekannten körperlich angegangen. Gegen 00:15 Uhr nutzte der geschädigte deutsche Staatsangehörige einen Regionalzug von Reutlingen nach Heilbronn. Auf Höhe des Bahnhofs Besigheim forderte der Geschädigte mutmaßlich drei Mitreisende auf, das Rauchen im Zug zu unterlassen. Diese sollen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren