Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wohnungsbrand fordert Todesopfer

Mannheim (ots)

Bei einem Brand am Sonntagabend im Stadtteil Rheinau kam ein 87-jähriger Mann ums Leben.

Gegen 22.45 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste wegen eines Wohnungsbrands im Rheinauer Ring alarmiert. Zeugen teilten mit, dass aus einer Erdgeschosswohnung des Anwesens Brandgeruch austrete, ein Rauchmelder zu hören sei und jemand um Hilfe rufe.

Beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine offenen Flammen mehr erkennbar, jedoch war die Wohnung stark verraucht. Bei der weiteren Absuche der Wohnung durch die Feuerwehr wurde die Leiche eines Mannes, im Bett liegend, aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich dabei um den Bewohner des Appartements.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Hinweise auf ein strafbares Verhalten Dritter erkennbar. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durch das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

